Выписка из лицевого счета поможет избежать проблем с пенсией: где ее заказать жителям Московского региона

С 1 января 2027 года назначение страховой пенсии по старости станет автоматическим — заявление подавать не придется. Основанием для начисления будут служить данные из индивидуального лицевого счета. Именно поэтому жителям Москвы и Московской области стоит уже сейчас убедиться, что в нем корректно отражены стаж и прочие сведения, влияющие на размер выплат. Об этом REGIONS сообщил руководитель Отделения Социального фонда России по Москве и Московской области Алексей Путин.

Как держать пенсионные данные под контролем

Самый простой способ проверить сведения — заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в личном кабинете на портале «Госуслуги». В Соцфонде рекомендуют проводить такую проверку регулярно — хотя бы раз в год. Наиболее удачное время для этого — май: к этому месяцу на счете уже отображаются данные за предыдущий год.

Кроме того, Социальный фонд сам информирует граждан об их пенсионных правах через «Госуслуги». Первые уведомления приходят женщинам с 40 лет, мужчинам — с 45 лет. Далее сведения поступают один раз в три года.

Что делать, если в выписке есть ошибки

Если при проверке вы обнаружили пропущенный период работы либо неточность в названии организации или должности, сведения можно скорректировать. Для этого нужно подать заявление о внесении изменений — это можно сделать через «Госуслуги», а также при личном обращении в клиентскую службу СФР или в МФЦ.

Порядок назначения пенсии до перехода на автооформление

Сейчас заявление о назначении страховой пенсии по старости нужно подавать не раньше чем за месяц до наступления пенсионного возраста либо до возникновения права на досрочную пенсию. Оформить его можно через «Госуслуги», в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ. Одновременно с заявлением подается согласие на автоматическое назначение пенсии в будущем. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, после чего в личный кабинет на «Госуслугах» поступит уведомление с датой начала выплат.

Где получить помощь и разъяснения

Жители Московского региона могут проконсультироваться по пенсионным вопросам в 36 многофункциональных центрах Москвы, где ведут прием специалисты отделения Социального фонда. Консультации охватывают широкий круг тем — от установления и перерасчета выплат до их доставки и возобновления. Также можно обратиться в единый контакт‑центр: специалисты ответят на вопросы по телефону 8 (800) 100‑00‑01.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье назвали способы официально пополнить пенсионный счет.