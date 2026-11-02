Дима Билан опубликовал новый снимок в белом костюме и нарвался на комплименты
Super: новый снимок 44-летнего Димы Билана вызвал восторг у поклонников
Фото: [соцсети]
44-летний российский певец Дима Билан опубликовал в личном блоге новый снимок, пишет Super. Фотография быстро привлекла внимание поклонников и вызвала активное обсуждение.
На снимке артист позирует в светлом костюме с пиджаком и очках. Сдержанный наряд, уверенный взгляд и свежий внешний вид — все это создало стильный и элегантный образ.
Под публикацией быстро появились тысячи лайков и десятки восторженных комментариев. Поклонники отметили, что Билан с годами выглядит только лучше.
«Дима, вам очень идет этот образ!», «До чего же очаровательный мужчина!», «С годами становится только лучше», — написали интернет-пользователи.
К обсуждению присоединился и рэпер Natan. Он отметил, что Билан становится краше с возрастом, и выразил общее настроение комментариев фразой: «Чем старше, тем краше».
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