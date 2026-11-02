Дима Билан опубликовал новый снимок в белом костюме и нарвался на комплименты

Super: новый снимок 44-летнего Димы Билана вызвал восторг у поклонников

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

44-летний российский певец Дима Билан опубликовал в личном блоге новый снимок, пишет Super. Фотография быстро привлекла внимание поклонников и вызвала активное обсуждение.

На снимке артист позирует в светлом костюме с пиджаком и очках. Сдержанный наряд, уверенный взгляд и свежий внешний вид — все это создало стильный и элегантный образ.

Под публикацией быстро появились тысячи лайков и десятки восторженных комментариев. Поклонники отметили, что Билан с годами выглядит только лучше.

«Дима, вам очень идет этот образ!», «До чего же очаровательный мужчина!», «С годами становится только лучше», — написали интернет-пользователи.

К обсуждению присоединился и рэпер Natan. Он отметил, что Билан становится краше с возрастом, и выразил общее настроение комментариев фразой: «Чем старше, тем краше».

Ранее певица Анна Седокова появилась в латексном корсете на красной дорожке.

Актуально

Читайте также

Утяшева показала редкое фото с дочерью от Воли

Утяшева показала редкое фото с дочерью от Воли

Еву Лонгорию сравнили с Одри Хепберн на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Еву Лонгорию сравнили с Одри Хепберн на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Появилась новая информация о состоянии 88-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной

Появилась новая информация о состоянии 88-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной

Седокова удивила поклонников кадрами с новой фотосессии

Седокова удивила поклонников кадрами с новой фотосессии

Самойловой подарили альпака по имени Вегас: зоопарк Белоруссии отблагодарил блогера за недавний визит

Самойловой подарили альпака по имени Вегас: зоопарк Белоруссии отблагодарил блогера за недавний визит

Семья солистки группы «Винтаж» Плетневой пополнилась милым щенком

Семья солистки группы «Винтаж» Плетневой пополнилась милым щенком

«Срыв был железный»: Белоглазов раскритиковал судейство в поединке Вербиной

«Срыв был железный»: Белоглазов раскритиковал судейство в поединке Вербиной

Гухман и Верник показали, как отдыхают на Камчатке

Гухман и Верник показали, как отдыхают на Камчатке

Margo побрилась налысо

Margo побрилась налысо

Линникова жестко ответила Алексеевой: модель назвала ее победу на «Мисс БРИКС» фейковой

Линникова жестко ответила Алексеевой: модель назвала ее победу на «Мисс БРИКС» фейковой

Козловский в одностороннем порядке снизил выплаты на дочь от Зуевой

Козловский в одностороннем порядке снизил выплаты на дочь от Зуевой

35-летняя Ивлеева показала свой первый влог, снятый еще до «Орла и решки»

35-летняя Ивлеева показала свой первый влог, снятый еще до «Орла и решки»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное