Дима Билан опубликовал новый снимок в белом костюме и нарвался на комплименты

На снимке артист позирует в светлом костюме с пиджаком и очках. Сдержанный наряд, уверенный взгляд и свежий внешний вид — все это создало стильный и элегантный образ.

Под публикацией быстро появились тысячи лайков и десятки восторженных комментариев. Поклонники отметили, что Билан с годами выглядит только лучше.

«Дима, вам очень идет этот образ!», «До чего же очаровательный мужчина!», «С годами становится только лучше», — написали интернет-пользователи.

К обсуждению присоединился и рэпер Natan. Он отметил, что Билан становится краше с возрастом, и выразил общее настроение комментариев фразой: «Чем старше, тем краше».

Ранее певица Анна Седокова появилась в латексном корсете на красной дорожке.