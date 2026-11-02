Пенсия в Подмосковье: какие периоды стажа могут не учесть и как этого избежать

Жителям Московского региона советуют не откладывать проверку пенсионных прав на потом. Ошибки в индивидуальном лицевом счете могут обернуться тем, что при выходе на пенсию не засчитают часть стажа или баллов. Об этом REGIONS сообщил Алексей Путин, руководитель Отделения СФР по Москве и Московской области.

Что влияет на размер будущей пенсии

Размер выплат зависит от данных лицевого счета: там хранится информация о стаже, заработке до 2002 года, страховых взносах и накоплениях. Если работодатель не передал данные, не заплатил взносы или ошибся в бумагах, гражданин может потерять часть прав. При этом запись в трудовой книжке о приеме и увольнении еще не гарантирует, что сведения дошли до Социального фонда.

Сколько нужно стажа и баллов

В 2026 году пенсионный возраст для женщин — 59 лет, для мужчин — 64 года. Также требуется минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Поэтому важно проверить, все ли периоды работы учтены.

За что начисляют пенсионные баллы

Стоит убедиться, что в лицевом счете отражены не только рабочие периоды, но и нестраховые. К ним относятся служба в армии, уход за детьми до полутора лет, пожилыми людьми и инвалидами.

За год службы или ухода за человеком старше 80 лет, инвалидом I группы либо ребенком с инвалидностью дают 1,8 коэффициента. За уход за первым ребенком до полутора лет — 2,7 коэффициента, за вторым — 5,4, за третьим и последующими — до 8,1 за каждого.

При этом до или после таких периодов должна быть официальная работа с уплатой взносов, уточнил Путин.

Ранее сообщалось, что в Госдуме напомнили про перерасчет пенсионных доплат с 1 ноября.