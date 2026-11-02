Не хватает стажа или баллов: в Подмосковье назвали способы официально пополнить пенсионный счет

В 2026 году 14,3 тыс. жителей столичного региона решили заранее разобраться со своими пенсионными правами. Сотрудники Социального фонда помогают им найти ошибки в документах, уточнить данные о стаже и понять, достаточно ли баллов для страховой пенсии. Об этом REGIONS рассказал Алексей Путин, возглавляющий Отделение СФР по Москве и Московской области.

Когда стоит задуматься о проверке

Такая услуга доступна тем, кому до выхода на страховую пенсию по старости (включая досрочную) остается пять лет. В зоне особого внимания — педагоги, врачи, работники с вредными условиями труда, люди с солидным стажем, многодетные женщины и родители детей с инвалидностью.

Сотрудники фонда анализируют лицевой счет, трудовую книжку и другие документы. При выявлении нестыковок или отсутствия нужных записей они сами направляют запросы в смежные ведомства, чтобы актуализировать данные.

Как восполнить нехватку стажа или баллов

Если проверка вскрыла дефицит стажа или коэффициентов, у будущего пенсионера еще есть время наверстать упущенное.

Самый простой путь — продолжать официальную работу, накапливая баллы. Засчитываются и некоторые периоды ухода (например, за инвалидами I группы или пожилыми людьми старше 80 лет).

Альтернатива — оформить добровольные отношения по обязательному пенсионному страхованию. Заявление подают через портал Госуслуг или в клиентской службе СФР, после чего потребуется внести страховые взносы. Таким образом разрешается закрыть до 7,5 года (не более половины требуемого стажа).

Последствия нехватки стажа

Тем, кто к пенсионному возрасту так и не набрал нужного количества стажа и баллов, назначат социальную пенсию — но на пять лет позже.

Поэтому в СФР настоятельно советуют проверять свои права заблаговременно. Обнаруженные в лицевом счете ошибки или пробелы можно устранить, обратившись в отделение фонда.

Ранее сообщалось, что СФР по Москве и Подмосковью советует заранее проверять сведения о стаже