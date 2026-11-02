Не хватает стажа или баллов: в Подмосковье назвали способы официально пополнить пенсионный счет
REGIONS: 14,3 тыс. жителей Подмосковья проверили пенсионные права в 2026 году
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
В 2026 году 14,3 тыс. жителей столичного региона решили заранее разобраться со своими пенсионными правами. Сотрудники Социального фонда помогают им найти ошибки в документах, уточнить данные о стаже и понять, достаточно ли баллов для страховой пенсии. Об этом REGIONS рассказал Алексей Путин, возглавляющий Отделение СФР по Москве и Московской области.
Когда стоит задуматься о проверке
Такая услуга доступна тем, кому до выхода на страховую пенсию по старости (включая досрочную) остается пять лет. В зоне особого внимания — педагоги, врачи, работники с вредными условиями труда, люди с солидным стажем, многодетные женщины и родители детей с инвалидностью.
Сотрудники фонда анализируют лицевой счет, трудовую книжку и другие документы. При выявлении нестыковок или отсутствия нужных записей они сами направляют запросы в смежные ведомства, чтобы актуализировать данные.
Как восполнить нехватку стажа или баллов
Если проверка вскрыла дефицит стажа или коэффициентов, у будущего пенсионера еще есть время наверстать упущенное.
Самый простой путь — продолжать официальную работу, накапливая баллы. Засчитываются и некоторые периоды ухода (например, за инвалидами I группы или пожилыми людьми старше 80 лет).
Альтернатива — оформить добровольные отношения по обязательному пенсионному страхованию. Заявление подают через портал Госуслуг или в клиентской службе СФР, после чего потребуется внести страховые взносы. Таким образом разрешается закрыть до 7,5 года (не более половины требуемого стажа).
Последствия нехватки стажа
Тем, кто к пенсионному возрасту так и не набрал нужного количества стажа и баллов, назначат социальную пенсию — но на пять лет позже.
Поэтому в СФР настоятельно советуют проверять свои права заблаговременно. Обнаруженные в лицевом счете ошибки или пробелы можно устранить, обратившись в отделение фонда.
Ранее сообщалось, что СФР по Москве и Подмосковью советует заранее проверять сведения о стаже