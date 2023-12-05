Баскетболисты подмосковных «Химок» единолично лидируют в чемпионате России

Баскетбольный клуб «Химки» (городской округ Химки) в очередном, 12-м, туре чемпионата России в Суперлиге нанес поражение на своей площадке команде «Динамо» из Владивостока — 80:77 (20-20, 24-20, 20-20, 16-17).

Дальневосточники дали бой лидеру чемпионата, и подопечным Андрея Мальцева пришлось сильно потрудиться, чтобы склонить чашу весов на свою сторону. Следующая игра для химчан также обещает быть непростой. В среду они принимают «Иркут» из Иркутска, который вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.

«Химки», добавим, стали единоличными лидерами (23 очка) после того как «Темп-СУМЗ» из Свердловской области (22 очка) оступился в гостевом матче с «Новосибирском» (67:70).