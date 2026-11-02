Дзюдоисты из Подмосковья завоевали медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби
Дзюдоисты Подмосковья завоевали медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби
Фото: [Федерация дзюдо России]
Подмосковные спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на турнире серии «Большой шлем», который прошел в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, в весовой категории до 100 кг завоевал Идар Бифов (областной Центр олимпийских видов спорта) одержал победу. Для спортсмена это второе золото на турнирах серии «Большой шлем». Яго Абуладзе (Щелково) стал серебряным призером в весовой категории до 66 кг. Спортсмены принесли российской сборной единственные золото и серебро в Абу-Даби.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.