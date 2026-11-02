Клебо будет рад возвращению Большунова на международные старты
Норвежский лыжник Клебо: «Если Большунов вернется, я буду только рад»
Фото: [Федерация лыжного спорта Норвегии]
11-кратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира по лыжным гонка Йоханнес Клебо в интервью NRK высказал свою точку по поводу возможного возвращения на международные старты россиянина Александра Большунова.
Трехкратный олимпийский чемпион уволился из ЦСКА и подал заявку на получение нейтрального статуса. Она будет рассмотрена Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) 3 ноября.
«Если он вернется, я буду только рад. Надеюсь, он останется на прежнем уровне, чтобы у нас снова было столько же захватывающих, упорных дуэлей, как раньше. Что может быть лучше!» — сказал Клебо.
Норвежский спортсмен отметил, что он никак не вмешивается в политическую сферу, и тратит свое время только на то, где от него что-то зависит.
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