Звезда сериала «Топи» Катерина Шпица показала редкое фото с сыном-подростком

Super: 41-летняя Шпица опубликовала редкий семейный снимок с 14-летним сыном

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

41-летняя российская актриса Катерина Шпица опубликовала в личном блоге редкий семейный снимок, передает Super. На кадре она запечатлена вместе с 14-летним сыном Германом.

Фотография была сделана в ресторане, где актриса отмечала день рождения в кругу близких. Поклонники редко видят мальчика на публикациях Шпицы, поэтому снимок вызвал особый интерес.

Герман родился в отношениях актрисы с актером и каскадером Константином Адаевым. Пара рассталась вскоре после появления сына на свет, но бывшим возлюбленным удалось сохранить хорошие отношения. Отец может проводить время с Германом, когда захочет.

В 2021 году Шпица вышла замуж за фотографа и тренера Руслана Панова. Сначала актриса переживала, как сын отнесется к отчиму. Однако Герман быстро нашел с Русланом общий язык и даже стал обращаться к нему за советами.

В мае 2026 года у Катерины и Руслана родился второй сын. Теперь Шпица совмещает заботу о двоих детях с работой в театре и кино.

Ранее Руслан Панов оригинально поздравил Катерину Шпицу с днем рождения.

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