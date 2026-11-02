Никто в мире не может ее обыграть: японка Шимада победила на 20-м международном турнире

По сумме двух программ Шимада набрала 235,44 балла и уверенно опередила Нину Петрыкину из Эстонии (221,07) и американку Изабо Левито (212,22).

Для Шимада победа в канадском Келоуне стала 20-й подряд на международной арене. Фигуристка, в том числе, четыре раза выигрывала юниорский чемпионат мира и столько же — финал юниорского Гран-при. Проигрывала японка только на внутренних соревнованиях.

В этом сезоне на взрослом уровне у Мао Шимады уже была победа на челленджере Kinoshita Cup, где она опередила Александру Трусову.

Ранее 29-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не исключает своего возвращения в профессиональный спорт.