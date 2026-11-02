Никто в мире не может ее обыграть: японка Шимада победила на 20-м международном турнире

Японская фигуристка Шимада выиграла 20-й международный турнир подряд

Культура и спорт

Фото: [ISU]

18-летняя японская фигуристка Мао Шимада стала победительницей первого этапа Гран-при ISU в Канаде.

По сумме двух программ Шимада набрала 235,44 балла и уверенно опередила Нину Петрыкину из Эстонии (221,07) и американку Изабо Левито (212,22).

Для Шимада победа в канадском Келоуне стала 20-й подряд на международной арене. Фигуристка, в том числе, четыре раза выигрывала юниорский чемпионат мира и столько же — финал юниорского Гран-при. Проигрывала японка только на внутренних соревнованиях.

В этом сезоне на взрослом уровне у Мао Шимады уже была победа на челленджере Kinoshita Cup, где она опередила Александру Трусову.

Ранее 29-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не исключает своего возвращения в профессиональный спорт.

Читайте также

«Краснодар» вновь обыграл «Динамо»: 10 побед в 12 последних матчах

«Краснодар» вновь обыграл «Динамо»: 10 побед в 12 последних матчах

Умерла бывшая возлюбленная Джастина Бибера Сахара Рэй

Умерла бывшая возлюбленная Джастина Бибера Сахара Рэй

Кейт Миддлтон в каске появилась в детском центре помощи в Ипсвиче

Кейт Миддлтон в каске появилась в детском центре помощи в Ипсвиче

Станислав Черчесов уйдет из «Ахмата»

Станислав Черчесов уйдет из «Ахмата»

Смерть звезды «Героев» и «Нэшвилла» Панеттьери официально признали несчастным случаем

Смерть звезды «Героев» и «Нэшвилла» Панеттьери официально признали несчастным случаем

«Не делайте эту ошибку»: Наталья Водянова обратилась к российским женщинам

«Не делайте эту ошибку»: Наталья Водянова обратилась к российским женщинам

«2026! Прощай…»: в Сети вновь заговорили о разводе Инны и Стаса Михайловых

«2026! Прощай…»: в Сети вновь заговорили о разводе Инны и Стаса Михайловых

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер развелась с Максимом Белбородовым

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер развелась с Максимом Белбородовым

София Ротару растрогала фанатов архивным снимком покойного мужа

София Ротару растрогала фанатов архивным снимком покойного мужа

45-летняя Амбросио показала тренировку перед юбилейным показом Victoria’s Secret

45-летняя Амбросио показала тренировку перед юбилейным показом Victoria’s Secret

Еву Лонгорию сравнили с Одри Хепберн на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Еву Лонгорию сравнили с Одри Хепберн на гала-вечере в Лос-Анджелесе

«Спасибо, что сказали заранее»: Губерниев о планах шведов не пускать россиян на чемпионат мира

«Спасибо, что сказали заранее»: Губерниев о планах шведов не пускать россиян на чемпионат мира

Добавьте mosregtoday.ru в избранное