Никто в мире не может ее обыграть: японка Шимада победила на 20-м международном турнире
Японская фигуристка Шимада выиграла 20-й международный турнир подряд
Фото: [ISU]
18-летняя японская фигуристка Мао Шимада стала победительницей первого этапа Гран-при ISU в Канаде.
По сумме двух программ Шимада набрала 235,44 балла и уверенно опередила Нину Петрыкину из Эстонии (221,07) и американку Изабо Левито (212,22).
Для Шимада победа в канадском Келоуне стала 20-й подряд на международной арене. Фигуристка, в том числе, четыре раза выигрывала юниорский чемпионат мира и столько же — финал юниорского Гран-при. Проигрывала японка только на внутренних соревнованиях.
В этом сезоне на взрослом уровне у Мао Шимады уже была победа на челленджере Kinoshita Cup, где она опередила Александру Трусову.
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