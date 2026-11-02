Капризная осень может подбросить сюрпризов с погодой, но небо готовит настоящий подарок любителям астрономии. Ноябрь 2026 года щедр на зрелищные явления: от неторопливых болидов до редчайшего покрытия Плеяд Луной, сообщило atas.info. Редакция издания рассказала, когда смотреть, на что обратить внимание и как не пропустить главные космические премьеры месяца.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Метеорные потоки: три волны «падающих звезд» — от медленных болидов до стремительных вспышек

В ноябре пройдут сразу три метеорных потока — каждый со своим характером.

Южные Тауриды: ночь с 4 на 5 ноября — медленные, но очень эффектные болиды

Интенсивность: 5–10 метеоров в час — не густо, зато зрелищно.

Особенность: именно этот поток славится яркими и очень медленными болидами, оставляющими заметный след.

Условия для наблюдения: Луна в фазе убывающего серпа (освещенность всего ~14%) — небо будет темным, а значит, шансы увидеть даже не самые яркие метеоры заметно выше.

Северные Тауриды: пик в ночь с 11 на 12 ноября — снова яркие и неторопливые

Активность: до 5 метеоров в час.

Почему стоит смотреть: несмотря на низкую частоту, метеоры этого потока отличаются яркостью и медленным движением.

Бонус неба: новолуние 9 ноября гарантирует темное небо.

Совет астрономов: начинайте наблюдения после полуночи — именно тогда шансы поймать «медленную звезду» максимальны.

Леониды: ночь с 17 на 18 ноября — быстрые и яркие белые метеоры

Ожидаемая интенсивность: до 15 метеоров в час.

Характер: Леониды известны стремительными и яркими вспышками.

Нюанс: в первой половине ночи Луна может мешать наблюдениям, но после ее захода (примерно в 23:00) условия станут идеальными.

Полезный ориентир: если хотите поймать максимум «падающих звезд», планируйте наблюдения на вторую половину ночи — именно в это время радиант потоков поднимается выше, и метеоры становятся заметнее.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Мини‑парад планет: утренний квартет на предрассветном небе

С 13 по 22 ноября на утреннем небе можно будет увидеть редкий мини‑парад: Меркурий, Венера, Марс и Юпитер выстроятся в один ряд. Все четыре планеты будут видны невооруженным глазом — это отличная возможность показать звездное небо детям и новичкам.

Что и когда смотреть:

Меркурий: самый сложный для наблюдений, но с 20 по 22 ноября он достигнет наибольшего видимого удаления от Солнца — в эти дни его будет проще всего найти на утреннем небе незадолго до восхода.

Сближение Марса и Юпитера: 16 ноября — планеты взойдут около полуночи, а к утру поднимутся в самую высокую точку.

«Лунный дуэт» с планетами: 30 ноября Луна окажется между Юпитером и Марсом — красивое завершение месяца. Явление также можно наблюдать без специальной техники.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Ольга Никитина ]

Суперлуние и покрытие Плеяд: главное событие месяца

24 ноября станет днем, который стоит отметить в календаре каждого любителя астрономии: в этот день совпадут сразу два редких явления.

Суперлуние: Луна крупнее и ярче обычного

Что происходит: Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли, из‑за чего будет казаться заметно крупнее и ярче.

Время, например, для Новосибирска: полная фаза наступит в 21:53 по местному времени.

Покрытие Плеяд: Луна «проглотит» звездное скопление

Суть явления: полная Луна пройдет прямо через рассеянное звездное скопление Плеяды в созвездии Тельца. Для жителей Сибири это будет полноценное покрытие — Луна на некоторое время скроет звезды скопления.

Когда наблюдать: начало покрытия в Новосибирске ожидается примерно в 17:40 по местному времени.

Как смотреть: явление видно невооруженным глазом, но в бинокль или небольшой телескоп детали будут намного выразительнее.

Почему это редкость: покрытия звездных скоплений Луной происходят нечасто, а наблюдать их в полной фазе — еще более редкое совпадение. Это тот самый случай, когда «космос устраивает шоу» специально для терпеливых наблюдателей.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Советы для успешных наблюдений

Выбирайте место подальше от городских огней: даже небольшой засвет от фонарей может скрыть тусклые метеоры и звезды.

Одевайтесь тепло: ноябрьские ночи холодные — термобелье, шапка и перчатки обязательны.

Дайте глазам привыкнуть к темноте: 15–20 минут без ярких экранов помогут увидеть больше деталей.

Не спешите: метеорные потоки не похожи на фейерверк — иногда между вспышками проходит несколько минут. Терпение вознаграждается самыми яркими болидами.

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