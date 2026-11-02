Зарплаты как у футболистов, работа до ночи: как на самом деле живут молодые специалисты по ИИ

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Фото: [Медиасток.рф]

Бум искусственного интеллекта привел к резкому росту зарплат и спроса на молодых специалистов, но работа в этой сфере далеко не всегда похожа на легкую жизнь миллионеров, пишет Daily Mail. По данным американской компании для поиска деловых контактов, представители поколения Z составляют около двух третей новых сотрудников на должностях ИИ-инженеров в США, а некоторые технологические компании предлагают специалистам сотни тысяч долларов в год.

При этом сами сотрудники рассказывают о крайне высоком темпе. Сооснователь стартапа по подбору персонала Аран Механ сообщил, что его рабочий день может начинаться в 8 утра, а последняя запланированная встреча — проходить в 21:30, после чего работа все равно продолжается. Его компания при этом объявляла минимальную зарплату для новых инженеров около $482 тыс. в год, что в пересчете на наши деньги равно почти 39 млн. рублей.

24-летний предприниматель Себастьян Хьярне говорит, что современные ИИ-инструменты позволяют собрать сайт или продукт за считаные часы. Однако именно эта скорость усилила конкуренцию: по его словам, некоторые сотрудники работают по 17–18 часов в день, считая такой режим нормальным, хотя долго выдерживать его невозможно.

Меняется и сама работа программистов. ИИ все чаще пишет код самостоятельно, а специалисты вместо ручного программирования управляют цифровыми агентами, проверяют их результаты и проектируют общую систему.

Некоторые сотрудники считают, что технологии действительно экономят время на рутинных задачах. Но в быстро растущих стартапах выигранные часы часто уходят не на отдых, а на еще более быстрый запуск новых продуктов и борьбу с конкурентами.

иностранная пресса

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