Кейт Миддлтон умилила фанатов архивным снимком годовалого принца Луи

Снимок был сделан семь лет назад, когда мальчику исполнился один год. На фотографии принц Луи запечатлен на фоне большой оранжевой тыквы. Он одет в синий дождевик, непромокаемые штаны и ярко-красные резиновые сапоги.

Пользователи социальных сетей тепло отреагировали на кадр. Многие отметили, что в детстве принц Луи сильно напоминал своего старшего брата, принца Джорджа. Фотография собрала множество лайков и добрых комментариев. Поклонники королевской семьи с удовольствием вспомнили, как выглядел малыш несколько лет назад.

Интерес к осеннему празднику — Хэллоуину, в семье Миддлтон во многом поддерживала мать Кейт — Кэрол. Она является владелицей компании Party Pieces, для которой этот праздник был одним из главных осенних событий. Именно поэтому традиции, связанные с этим днем, занимают важное место в жизни семьи.

Принц Луи — третий ребенок принца и принцессы Уэльской. Он родился в 2018 году. У него есть старшие брат Джордж и сестра Шарлотта. Сейчас Луи уже подрос и ходит в школу, но родители стараются сохранять теплые воспоминания о его ранних годах.

Ранее Кейт Миддлтон в каске появилась в детском центре помощи в Ипсвиче.