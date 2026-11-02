Утилизационный сбор давит на цены: экономист объяснил, почему не весь вторичный рынок подорожает одинаково

Вторичный авторынок России переживает структурные перемены. Новые машины дорожают, правила ввоза меняются, и на этом фоне главным объектом спроса остаются подержанные иномарки в возрасте от трех до пяти лет. Прежняя формула «растет весь рынок разом» больше не работает, сообщил inkazan.ru.

Основное давление на ценники оказывает увеличение утилизационного сбора. Но, как поясняет экономист и ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов, этот механизм затрагивает в первую очередь ввоз автомобилей, а не каждую перепродажу уже стоящей на учете машины.

«Это меняет выбор покупателя. Относительно свежая иномарка с мощным двигателем становится менее доступной, спрос может смещаться к уже ввезенным машинам и менее мощным версиям», — заявил Климов.

Особое внимание эксперт уделяет сегменту 3-5 лет: именно там разница в стоимости, по его мнению, между разными комплектациями станет наиболее ощутимой. Если машину ввозят в личных целях и ее мощность не превышает 160 л. с., а объем двигателя — трех литров, сохраняется льготный сбор в ₽5,2 тыс. Для более мощной версии платеж может достигать сотен тысяч рублей. Эта разница неминуемо отразится на цене при первой перепродаже таких автомобилей.

«Но одинакового подорожания всего вторичного рынка ожидать не стоит: на цену влияют пробег, состояние и стоимость ремонта. При ограниченном бюджете следует заранее проверять историю ввоза и уплаты сбора, а не ориентироваться только на цену объявления», — заявил Климов.

Ранее сообщалось, что в РФ платные и бесплатные трассы заменит покилометровый тариф.