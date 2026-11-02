Директор Департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева в интервью рассказала о предварительных итогах сезона для российских виноградарей, сообщил rosbalt.ru.

Рекордные объемы

По словам Латышевой, урожай текущего года будет не меньше, чем в прошлом, — на уровне 950 тыс. тонн. Эксперт напомнила, что это рекордные объемы с середины 1980-х годов, то есть периода расцвета советского виноградарства до антиалкогольной кампании.

При этом она подчеркнула, что показатель усредненный. По отдельным винодельческим регионам, например в Севастополе, ожидается рост урожайности на уровне 20-25%.

«Впрочем, важен не только объем, но и структура урожая. Например, Севастополь — это регион белых сортов и, в том числе, игристых вин. В прошлом году здесь случились возвратные заморозки, которые сократили урожай некоторых сортов, включая Шардоне, однако по итогам этого года баланс восстановится», — отметила эксперт.

Своего винограда хватает не на все

По данным эксперта, собственное производство винограда закрывает около двух третей объема отечественного рынка вина. Оставшаяся доля приходится на импорт, и, по мнению Латышевой, это оправданно: в мире практически нет стран, даже среди лидеров виноделия, которые бы на 100% обеспечивали внутренний рынок собственным виноградом.

Ранее сообщалось, что площадь нового виноградника в Можайском округе достигнет 30–50 га.