Рак перешел от одного близнеца к другому еще до рождения: ученые восстановили подробный путь болезни

Ученые описали крайне редкий случай, когда рак перешел от одного однояйцевого близнеца к другому еще до рождения, пишет Forbes со ссылкой на исследование в Nature Communications. Девочки делили одну плаценту, и опухолевые клетки смогли попасть из организма одной сестры в организм другой через общие кровеносные сосуды.

Опухоль у одной из девочек заметили еще на 33-й неделе беременности. После рождения выяснилось, что рак есть у обеих сестер и затронул несколько органов. Обе девочки вскоре умерли, после чего семья разрешила исследователям подробно изучить ткани.

Генетический анализ показал, что все опухоли произошли от клеток одной сестры. Даже в организме второй девочки раковые клетки несли характерные генетические особенности ее близнеца, а не ее собственные. Это позволило установить, что рак возник только у одного ребенка и затем один раз перешел к другому.

Исследование выявило и обратный обмен: значительная часть клеток крови первой сестры происходила от второй. Такое смешивание клеток между близнецами, имеющими общую плаценту, само по себе не считается необычным.

Авторы объясняют, что у однояйцевых близнецов клетки генетически очень похожи, поэтому иммунная система может не воспринимать их как чужие. Вероятно, именно это позволило опухоли закрепиться у второй сестры.

При этом речь идет об исключительно редком случае. Исследование описывает только одну пару близнецов и не означает, что подобная передача рака часто происходит при многоплодной беременности.