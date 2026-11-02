От уголовного дела до 88% поддержки: кто победил в читательском голосовании за пост главы Уфы

Издание Mkset подвело итоги голосования среди своих читателей: им предложили выбрать, кого из пяти финалистов конкурса на пост главы администрации Уфы они хотели бы видеть на этом посту. Результаты, опубликованные в понедельник, 2 ноября, оказались неожиданными, сообщил mkset.ru.

По данным издания, подавляющее большинство голосов — 88% — досталось Эдуарду Сардарову. Остальные претенденты серьезно отстали. Рустам Шарипов и Артур Гафаров набрали по 3%, Ильдар Ардаширов — 2%, Рустам Хафизов — 1%. Еще 3% участников выбрали вариант «Верните Мавлиева».

По данным издания, в биографии кандидата, который стал фаворитом у респондентов, есть эпизод, связанный с уголовным преследованием. В 2018 году Сардаров оказался фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Оно касалось земельных участков рядом с гостиницей «Тан» в Уфе.

По версии следствия, участки площадью около 9 тыс. кв. м сначала перешли частным структурам за ₽15 млн, а позднее были перепроданы компании за ₽140 млн. Сардаров подписывал документы, связанные с этими сделками. Разницу между суммами следствие рассматривало как возможный ущерб городскому бюджету.

В 2019 году обвинения с Сардарова сняли. После этого он обратился в суд, потребовав взыскать с государства ₽1,5 млн за незаконное уголовное преследование. Суд удовлетворил иск частично и присудил ему ₽600 тыс.

Ранее сообщалось, что блогер Анастасия Балтер не прошла отбор на пост главы Уфы.