Подмосковный боксер завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях в Череповце
Подмосковный боксер завоевал золото на всероссийских соревнованиях
Фото: [СШОР по единоборствам МО]
Подмосковный спортсмен Евгений Макушин (весовая категория до 48 кг, СШОР по единоборствам, Подольск) завоевал золотую медаль на юбилейных 40-х всероссийских соревнованиях по боксу среди мужчин памяти академика И. П. Бардина, которые прошли в Череповце (Вологодская область). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Ему удалось одержать победу над Русланом Мирзалиевым (Владимирская область). Представителя Подмосковья подготовили тренеры Александр Локтионов и Алексей Шамсуллин.
Участниками состязаний стали сильнейшие боксеров из различных регионов страны, их провели в рамках федеральной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.