Фигуристы из Московской области получили награды на третьем этапе Гран-при России в Красноярске
Фигуристы из Подмосковья получили награды на третьем этапе Гран-при России
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Подмосковные спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в Красноярске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Вероника Яметова (Училище олимпийского резерва № 3, Химки) стала серебряным призером в женском одиночном катании, для нее это седьмое серебро Гран-при в карьере. Кроме того, бронзовую медаль в танцах на льду завоевали Полина Тихонова и Матвей Лысов (Училище олимпийского резерва № 3, Химки).
Этап юниорской серии Гран-при России прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.