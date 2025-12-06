Баскетбольный клуб «Химки» проведет домашний матч против грозненского «Динамо»

Баскетбольный клуб «Химки» вступает в решающую фазу подготовки к важнейшему матчу Кубка России. На домашней арене подопечные главного тренера Глеба Плотникова встретятся с командой «Динамо» из Грозного, которая стала для них обидчиком в первой игре турнира, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Напомним, первая очная встреча в рамках Кубка завершилась минимальной, но обидной победой грозненцев со счетом 70:66. Теперь химчане, имея преимущество своей площадки, намерены взять убедительный реванш и переломить ход противостояния.

Ответный поединок состоится 10 декабря в Баскетбольном центре «Химки». Начало спортивного спектакля запланировано на 19:00. Клуб сделал важный жест в адрес своих поклонников: вход на матч для всех болельщиков будет бесплатным, что должно обеспечить команде мощную поддержку трибун.

Параллельно с кубковыми баталиями «Химки» продолжают борьбу в Чемпионате Суперлиги. Уже 6 декабря команда отправится в Ростов-на-Дону, где сыграет выездной матч с местным «БАРС-РГЭУ». Таким образом, у спортсменов впереди напряженная игровая неделя с чередой важных матчей. За всеми играми можно следить в прямом эфире на официальном сайте БК «Химки».

Ранее сообщалось, что в Подольске подвели итоги баскетбольной спартакиады.