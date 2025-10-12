В Подольске подвели итоги баскетбольной спартакиады

В Подольске во Дворце культуры «Октябрь» прошли соревнования в рамках девятой спартакиады по месту жительства, собравшие поклонников баскетбола 3х3 со всего округа. По итогам состязаний, победителями стали команды из микрорайонов Межшоссейный и Дубровицы, сообщила пресс-служба городского округа.

В турнире приняли участие команды, представлявшие различные микрорайоны Подольска.

В женском зачете первенство завоевала команда микрорайона «Межшоссейный», второе место досталось команде из микрорайона «Львовский», а третье – команде микрорайона «Дубровицы».

Среди мужских команд лидировали баскетболисты из «Дубровиц», серебряные медали завоевала команда «Десна», а бронзовые – команда микрорайона «Красная горка».

Всего в спортивном мероприятии приняли участие семь мужских и четыре женских команды, объединившие около 40 спортсменов.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами от комитета по физической культуре и спорту администрации Подольского округа.

