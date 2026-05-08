Баста рассказал о конфузе, произошедшем на одном из его концертов

На одном из последних концертов рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) пережил небольшой инцидент, пишет Super.ru. Во время выступления, когда артист исполнял шестую песню программы, он случайно задел свой временный зуб, и тот выпал прямо на сцену.

По словам музыканта, зрители, поглощенные шоу, ничего не заметили, а сам он, не растерявшись, незаметно наклонился, поднял зуб с пола и положил его в карман, после чего продолжил петь как ни в чем не бывало.

Поклонники узнали об этом происшествии только после концерта из постов в социальных сетях, и многие восхитились профессионализмом артиста, который не позволил мелкой неприятности испортить выступление.

В том же интервью Баста высказался и на более серьезную тему — о недавнем запрете на упоминание запрещенных веществ в текстах песен. Рэпер, который сам в прошлом не чурался таких тем, отнесся к инициативе с пониманием.

«Закон есть закон, и я не вижу в этом ничего странного», — заявил он.

По его словам, если после удаления «опасных» слов песня теряет популярность, то это лишь доказывает ее низкое качество и то, что держалась она исключительно на скандальном содержании. Баста подчеркнул, что всегда старался нести позитивный посыл и не видит проблемы в том, чтобы подстраиваться под новые правила.

