«Слоеная» грядка и никакой жалости к пасынкам: агроном раскрыл, как получить море огурцов в Подмосковье

Огурцы — одна из самых любимых, но и самых капризных культур средней полосы. Чуть поторопился с посадкой — заморозок убил рассаду, перекормил азотом — получил пустоцветы вместо зеленцов. Агроном Леонид Суровцев в беседе с REGIONS рассказал, как правильно выбрать сроки, чем заправить грядку и какие подкормки действительно работают.

По его словам, огурцы не прощают холодной земли. Семена прорастают при температуре почвы не ниже плюс 12–14 градусов, а рассаду высаживают, лишь когда минует угроза возвратных заморозков и земля прогреется до плюс 15–18. В Подмосковье это, как правило, конец мая — первая декада июня. Ориентиром служит цветение одуванчиков и сирени, но надежнее проверить термометром на глубине 8–10 сантиметров.

«Огуречная грядка должна быть высокой. Я делаю насыпные грядки высотой 20–30 см, шириной 80–100 см. На дно кладу слой прошлогодней листвы или скошенной травы (10–15 см), потом слой перегноя (10–15 см), сверху — огородная земля с добавлением золы и песка. Эта „слоеная“ грядка работает как природный обогреватель: снизу преет органика и выделяет тепло. Корни огурца в тепле, растут быстро и не болеют. Это проверенный способ для Подмосковья», — советует Леонид Суровцев.

В лунку при посадке он рекомендует добавлять скромный набор: горсть перегноя или компоста, столовую ложку золы и чайную ложку суперфосфата, обязательно перемешивая с землей. Свежий навоз, ударные дозы азота и переизбыток минералки только навредят — огурцы начнут жировать, наращивая листву в ущерб плодам.

Первые полторы-две недели после высадки подкормки не вносят, давая корням прижиться. Когда появятся 2–3 настоящих листа, дают первую — настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20), либо мочевину. В фазе цветения подключают калий и фосфор: сульфат калия или зольный настой. Третью подкормку теми же составами проводят в разгар плодоношения.

Отдельная головная боль — возвратные заморозки, которые в Подмосковье могут ударить вплоть до 5–10 июня. Суровцев страхуется всегда: первые две-три недели укрывает посадки на ночь спанбондом, пленкой на дугах или даже картонными коробками. Мульча из перегноя, соломы или скошенной травы, по его словам, обязательна — она не дает пересыхать почве, глушит сорняки и защищает корни от перепадов температуры.

Топ-5 ошибок, которые губят урожай даже у опытных дачников, агроном знает наизусть: слишком ранняя посадка в ледяную землю, возвращение огурцов на ту же грядку раньше чем через 3–4 года, загущение, переувлажнение или пересушивание, а также перекос в подкормках в сторону азота.