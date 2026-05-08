Общественный транспорт Подмосковья подготовили ко Дню Победы. Перевозчики украсили подвижной состав к празднику, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, АО «Мострансавто» присоединилось к всероссийской акции «Бессмертный полк» и украсило салоны автобусов портретами ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Также 8 мая пассажирам вручают георгиевские ленты.

В Химках водители троллейбусов в праздничных поло будут лично поздравлять пассажиров и дарить им георгиевские ленты.

В праздничный день в регионе будет звучать «Гудок Победы». В рамках акции водители автобусов и такси, машинисты электропоездов и дорожные специалисты одновременно подадут звуковой сигнал в память о героях войны.

Кроме того, 6 мая в Балашихе стартовала акция «Электропоезд Победы», в рамках которой провели торжественный митинг и развернули 30-метровую георгиевскую ленту.

ЦППК также представила тематический электропоезд ЭП2ДМ, оформленный в стилистике Дня Победы. Он курсирует по МЦД-4, а также по Киевскому и Горьковскому направлениям.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.