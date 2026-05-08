Обновленную кровлю дома получат жители Домодедова к сентябрю

В Домодедове продолжаются сезонные работы по капитальному ремонту в рамках региональной программы. В мкр-не Барыбино в многоквартирном доме №2 на улице Агрохимиков рабочие демонтируют старое кровельное покрытие и обустраивают новую современную кровлю. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Общая площадь ремонтных работ превышает 700 м2. Строители укладывают новую стяжку и монтируют двухслойную систему теплоизоляции из минеральной ваты — это позволит существенно улучшить теплозащитные свойства здания. Для надежной защиты от влаги предусмотрена укладка специальной антиконденсатной пленки, которая предотвратит образование сырости и плесени в конструктивных элементах крыши. Особое внимание уделяют вопросам безопасности: все деревянные элементы кровли обрабатывают огнебиозащитными составами.

Комплекс работ включает и модернизацию сопутствующих систем. Специалисты заменят наружный водосток. Кроме того, мастера отремонтируют вентиляционные шахты, обновят выходы на кровлю и установят прочные металлические ограждения по всему периметру крыши. Это не только повысит безопасность эксплуатации объекта, но и придаст кровле аккуратный внешний вид.

Завершить все строительно‐монтажные работы запланировано на конец августа текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе модернизируют более 1 тыс. контейнерных площадок.