«Живая нить» в руках солдата: кемеровским школьникам открыли неизвестные страницы войны

В преддверии Дня радио (профессионального праздника работников всех отраслей связи) и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для кемеровских школьников и студентов организовали военно-патриотический урок. Мероприятие прошло в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В. Д. Федорова, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ребятам, пришедшим на встречу, рассказали об истории развития средств коммуникации и о ключевом моменте этой истории — изобретении радио. Именно это событие, по словам выступающих, положило техническое начало современным способам передачи данных.

По информации издания, школьникам и студентам рассказали о том, какое колоссальное значение имела связь в годы войны. В качестве примера спикер мероприятия привел подвиг гвардии сержанта, линейного надсмотрщика Николая Новикова.

Во время боев за Москву, чтобы устранить порыв кабеля, Новиков зажал его концы зубами. Под огнем противника он восстановил связь, продолжая отстреливаться от врагов. За этот подвиг сержант был удостоен ордена Красного Знамени. Пример Новикова за годы войны повторили сотни военных связистов.

«Было очень интересно узнать о подвигах военных связистов: до этого я не задумывался, какую роль связь играет во время боевых действий и как много на фронте зависит от вовремя переданной информации. Поразило, что люди даже под обстрелом врага отважно шли восстанавливать кабель, понимая, что их жизнь может спасти десятки или сотни других. Конечно, такие встречи помогают нам взглянуть на историю другими глазами, еще больше почувствовать важность Победы», — высказал мнение ученик 10 класса.

