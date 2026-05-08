«Вместе мы непобедимы»: бойцы СВО с Краснолиманского направления поздравили жителей Подмосковья с 9 Мая

Бойцы, выполняющие боевые задачи на Краснолиманском направлении, записали видеообращение к наступающему Дню Победы. Поздравление получила редакция REGIONS. Военнослужащие выразили благодарность за информационную поддержку и передали слова ободрения россиянам.

Среди участников обращения — боец с позывным «Азбука», уроженец подмосковного Реутова. В своем коротком видео он подчеркнул важность правдивого слова и единства.

«С Днем Победы! Шлем вам боевой привет и слова благодарности за правдивое слово. Мы выполняем свой долг, опираясь на вашу поддержку. Вместе мы непобедимы. С праздником! С Днем Великой Победы!» — эти слова прозвучали с передовой.

Поздравление приурочено к 9 Мая — главному памятному дню России, посвященному окончанию Великой Отечественной войны и памяти ее участников. Военнослужащие отметили, что поддержка из дома, в том числе через средства массовой информации, помогает им в выполнении боевых задач. В ответе бойцы также заверили, что делают все возможное для приближения Победы.

