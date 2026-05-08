Первой за парту села правнучка: в школе №14 Электрогорска открыли Парту Героя ветерану Великой Отечественной войны

В 17 лет юноша добровольно отправился на передовую. Лобиков сражался на Карельском фронте, командовал пулеметным расчетом и дошел до Заполярья. За отражение трех вражеских атак он был удостоен медали «За отвагу».

После победы фронтовик вернулся в родной город, работал, воспитывал детей, радовался успехам внуков и правнуков. 18 марта текущего года Сергей Петрович скончался, совсем немного не дожив до своего столетнего юбилея. Он являлся последним участником Великой Отечественной войны, проживавшим на территории Электрогорска.

До последних дней ветеран сохранял удивительную доброту и неравнодушие. Он лично собирал гуманитарные посылки для участников специальной военной операции, писал бойцам письма, передавал теплые вещи. Фронтовик, который и в преклонном возрасте продолжал заботиться о других, — вот истинный пример поколения победителей.

Парта Героя — всероссийский образовательный проект партии «Единая Россия». Подобные мемориалы открываются по всей стране, чтобы имена героев навсегда остались в школьных стенах, детских сердцах и народной памяти. За партой будут заниматься лучшие ученики, для которых это станет большой честью и огромной ответственностью. Первой за Парту Героя села Виктория Семенова — правнучка Сергея Петровича. Этот трогательный момент никого не оставил равнодушным.

Особую благодарность организаторы выразили семье ветерана. Дружные, любящие и заботливые родственники всегда находились рядом с Сергеем Петровичем, окружали его вниманием, берегли и почитали. Именно в таких семьях рождается подлинная память, которая передается из поколения в поколение.

Сергея Петровича глубоко уважали многие земляки. С ним встречались депутат Государственной Думы Геннадий Панин и депутат Московской областной Думы Линара Самединова. Сегодня они также с теплотой вспоминают эти встречи.