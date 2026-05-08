В Электростали проведут капремонт многоквартирного дома

В Электростали на улице Николаева продолжается капитальный ремонт многоквартирного дома 23, работы проходят в рамках региональной программы капремонта общего имущества в МКД. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Четырехэтажное кирпичное здание возвели в 1955 году, специалисты ведут в нем ремонт скатной кровли, монтаж стропильной системы и утепление чердачного помещения. Кроме того, они приступили к устройству гидроизоляции подвального помещения, чтобы исключить риски подтопления и продлить срок службы фундамента здания.

За ходом проведения работ следят сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного областному министерству ЖКХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.