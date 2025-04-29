Бастрыкин поручил создать Совет по культуре при СК РФ

Для создания произведений культуры обществу стоит выстроить диалог на разных уровнях, и по этой причине при Следственном комитете России будет создан специальный совет. Такое поручение дал руководитель этого ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Глава СК РФ встретился с представителями киноиндустрии. Он обсудил с ними необходимость создания качественных фильмов, в первую очередь на историческую тематику. В этих целях Бастрыкин хочет выстроить диалог между представителями культуры, общественными организациями и правоохранителями. По этой причине он отдал распоряжение создать Совет по культуре при своем ведомстве, который даст такие возможности.

Новый орган поможет разрабатывать решения, которые станут применять для создания культурных произведений. В частности, они начнут формировать у молодежи культурные ценности, активную гражданскую позицию, а также патриотизм.

Ранее сообщалось, что в Пензе задержали начальника миграционной службы за взятки. По мнению правоохранителей, он и глава отдела иммиграционного контроля получали незаконное вознаграждение от предпринимателя. Взамен они гарантировали общее покровительство его бизнесу, а также заблаговременно уведомляли о планируемых проверках соблюдения миграционных правил на строительных объектах, где работали иностранные граждане.