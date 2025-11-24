Баттерфляй и брасс: в Кашире прошли детские соревнования по плаванию

В Кашире прошло открытые соревнований по плаванию, приуроченные ко Дню народного единства. Мероприятие состоялось в бассейне дворца спорта «Юбилейный» и было организовано МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева».

В заплывах участвовали юные спортсмены 2013–2018 годов рождения из Каширы, Ступина, Егорьевска, Зарайска, Озер и Серебряных Прудов. Они преодолели две дистанции: 50 м — баттерфляй и 50 м — брасс.

Победителей наградили дипломами и медалями директор спортклуба Светлана Княжничева и главный судья Александр Марюшкин. Организаторы подчеркнули, что такие соревнования развивают спорт среди молодежи и укрепляют дружбу между городами региона.