«Бавария» хочет продлить контракт с Харри Кейном

Нападающий перешел в «Баварию» в 2023 году, до конца действующего соглашения остается еще два года.

«Харри — исключительный игрок для нас, настоящий лидер. Он подчеркнул свое желание перейти в «Баварию». Он также сказал, что здорово играть с нами и выигрывать титулы. Мы хотим продолжать совместный с ним путь еще долго». Поэтому мы обсудим с ним дальнейшие шаги в спокойной обстановке», — сказал Эберль.

В нынешнем сезоне Кейн забил 18 мячей в 13 матчах за «Баварию» во всех турнирах, в том числе 10 — в пяти матчах Бундеслиги. Всего за два с небольшим сезона нападающий сыграл в 104 матчах за «Баварию» и забил 100 голов.

