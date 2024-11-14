Baza: актера Никиту Кологривого пригласили на завод с «Суперджетами» после его отказа на них летать

Когда речь заходит о необходимости добраться до места съемки на воздушном транспорте, актер согласен на любые другие самолеты, но только не на «Суперджет». Об этом пишет телеграм-канал «Baza».

Недавно в Сети обнародовали сканы договора Никиты Кологривого, в котором актер акцентирует внимание на несогласии летать «Суперджетом» до съемочной площадки. Данное требование выделено жирным шрифтом.

Представители Ростеха пригласили Кологривого посетить завод, где производят «Суперджет», чтобы убедить актера в безопасности и качестве отечественной авиации, надеясь, что это поможет развеять его страхи и убедить в надежности российского самолета.

Ранее актера «Молодежки» Литовченко экстренно доставили в больницу.