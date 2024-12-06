Baza: глава судейского комитета РФС Каманцев рассказал Федорищеву о взятках

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в заявлении в полицию сообщил о встрече с председателем судейского комитета РФС Павлом Каманцевым, на которой, по словам губернатора, Каманцев подтвердил наличие фактов коррупции.

Хотя Каманцев подчеркнул приверженность РФС принципу «нулевой терпимости» к коррупции и заявил о регулярных проверках среди арбитров, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным «Ленты.ру», в ноябре Федорищев поднял вопрос о внушительном долге футбольного клуба «Крылья Советов» — целых 36 млн руб. Губернатор выразил обеспокоенность и призвал к тщательному расследованию деятельности агентских групп.

Ранее тренер Станислав Черчесов заявил, что не был удивлен новостям о коррупции в российском футболе.