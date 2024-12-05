Тренер Черчесов сообщил, что не удивился коррупционному скандалу в футболе

Известный российский специалист Станислав Черчесов отметил, что лично не ознакомился с заявлением губернатора Самарской области о ситуации в футболе. Однако он знает, что резонансное заявление о спорте прозвучало.

«Не удивлен этим», — отметил Станислав Черчесов.

Спикер также добавил, что уверен в компетенции губернатора. Раз руководитель региона рассказал о какие-либо проблемах, значит, он располагает достоверной информацией. Специалист Черчесов предложил наблюдать за развитием ситуации, чтобы понять чем она закончится.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в своем телеграм-канале, что намерен обратиться к сотрудникам правоохранительных органов с призывом провести проверку ранее осуществленных сделок в регионе, которые затрагивают сферу финансирования футбола из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал футбольный клуб из Польши за то, что фанаты команды оскорбляли Лукашенко.