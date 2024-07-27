Baza: муж Алсу три недели не пускал певицу домой из-за развода

Ян Абрамов, супруг российской певицы Алсу, три недели не пускал ее на территорию жилого комплекса, где находится дом пары, пишет Baza .

По информации источника, Абрамов распорядился сотрудникам ЖК «Триумф» в Москве не пускать жену. Причины он не объяснил.

Отмечается, что певица в связи с этим обратилась суд, и через него добивалась решения о порядке посещения общей квартиры. Только после постановления суда, через три недели, Алсу смогла вернуться домой.

Baza пишет, что певица до сих пор не может пользоваться парковой в жилом комплексе. Отмечается, что ограничения касаются только ее. Другие члены семьи могут оставлять свои автомобили без проблем.

Источник уточняет, Алсу не может пользоваться парковкой ЖК, поскольку ее имени и фамилии нет в списке жильцов. Отмечается, что камера в комплексе автоматически распознает номера машин из базы данных. Данных о транспортном средстве Алсу в базе не было, поскольку ее помощница не подала информацию в администрацию ЖК.

В мае певица подала на развод с Абрамовым, с которым в браке прожила 18 лет. У пары родились трое детей. Причиной такого решения психолог Вероника Степанова назвала любовные связи Абрамова с моделью Анастасией Решетовой.

Ранее адвокат Абрамова Александр Добровинский заявил, что Алсу уехала на Олимпиаду вместо того, чтобы заниматься бракоразводным процессом.