Baza: муж Алсу три недели не пускал певицу домой из-за развода
Фото: [Видеофрагмент из интервью Алсу YouTube-каналу «Осторожно: Собчак»]
Ян Абрамов, супруг российской певицы Алсу, три недели не пускал ее на территорию жилого комплекса, где находится дом пары, пишет Baza.
По информации источника, Абрамов распорядился сотрудникам ЖК «Триумф» в Москве не пускать жену. Причины он не объяснил.
Отмечается, что певица в связи с этим обратилась суд, и через него добивалась решения о порядке посещения общей квартиры. Только после постановления суда, через три недели, Алсу смогла вернуться домой.
Baza пишет, что певица до сих пор не может пользоваться парковой в жилом комплексе. Отмечается, что ограничения касаются только ее. Другие члены семьи могут оставлять свои автомобили без проблем.
Источник уточняет, Алсу не может пользоваться парковкой ЖК, поскольку ее имени и фамилии нет в списке жильцов. Отмечается, что камера в комплексе автоматически распознает номера машин из базы данных. Данных о транспортном средстве Алсу в базе не было, поскольку ее помощница не подала информацию в администрацию ЖК.
В мае певица подала на развод с Абрамовым, с которым в браке прожила 18 лет. У пары родились трое детей. Причиной такого решения психолог Вероника Степанова назвала любовные связи Абрамова с моделью Анастасией Решетовой.
Ранее адвокат Абрамова Александр Добровинский заявил, что Алсу уехала на Олимпиаду вместо того, чтобы заниматься бракоразводным процессом.