Певица Алсу улетела на Олимпиаду вместо развода с мужем

Российская певица Алсу (Алсу Абрамова) улетела на Олимпийские игры-2024 в Париж вместо того, чтобы заниматься бракоразводным процессом с супругом Яном. Об этом SHOT рассказал адвокат мужа Александр Добровинский.

26 июля в Париже состоится официальное открытие Олимпийских игр, которые продлятся до 11 августа.

Как рассказал Добровольский, против развода выступает муж певицы, который до последнего хочет сохранить брак. Он отметил, что пара находится вместе 18 лет. Супруги воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля.

«Мой приоритет — постараться убедить Алсу в том, что брак нужно сохранить. Ян Рафаэлович Абрамов хочет во что бы то ни стало сделать все возможное для того, чтобы жизнь продолжалась. Сейчас идет примирение в процессе развода», — рассказал Добровинский.

Он отметил, что муж певицы до сих пор не понимает, зачем Алсу подала на развод.

О том, что пара разводится, стало известно в конце мая. Абрамов предложил певице оставить 2,5 миллиарда рублей, однако такое предложение ее не устроило. Тогда же Алсу подала в суд на раздел имущества.

Как подчеркнул адвокат Абрамова, любое решение, принятое судом, будет невыгодным для нее и детей.

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