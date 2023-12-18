Baza назвала причины внезапной смерти «Пухляша» из клипа Little Big

Ранее сообщалось, что Красилову внезапно стало плохо вечером в воскресенье, 17 декабря, когда танцор возвращался с работы. А уже в понедельник тело танцора и артиста обнаружили в квартире без признаков жизни.

Как передает Baza, причиной внезапного ухода из жизни 26-го Красилова стала острая сердечная недостаточность, причины которой еще предстоит установить медикам.

Отмечается, что тело без признаков жизни в квартире на улице Академика Янгеля вместе с полицейскими обнаружил директор Красилова Андрей Наконечный. Мужчина сутки не мог связаться с танцором, тот с вечера прошлого дня не брал трубку.

Дмитрий Красилов стал известным на всю страну и за ее пределами как танцор «Пухляш», снявшись в клипе российской группы Little Big «Uno», которая должна была быть представлена на Евровидении в 2020 году. Но из-за ковида конкурс тогда был отменен.