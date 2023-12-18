«Ожирение сердца»: выяснилось, из-за чего мог умереть Пухляш из Little big

Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из клипа группы Little Big, скончался в Москве в возрасте 29 лет. Об этом сообщил канал «112». Причиной смерти, по предварительным данным, стали проблемы с сердцем.

Сердечно-сосудистый хирург Сабир Айдаев считает, что лишний вес Красилова мог негативно повлиять на развитие у него болезней сердца.

«Говоря о негативном влиянии ожирения на сердце, нужно выделить три основных фактора: повышение кровяного давления, отсутствия реакции клеток организма на инсулин, а также повышение уровня плохого холестерина», — пояснил эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам врача, все эти факторы приводят к развитию сердечной недостаточности. Даже отсутствие одного из них не гарантирует, что у человека с лишним весом не разовьется это нарушение в работе сердца.

«Также есть еще один фактор, который мог пагубно повлиять на сердце артиста — ожирение сердца. Оно развивается, когда жировая ткань окутывает сердечную мышцу и мешает ее нормальной работе. Рано или поздно мышечные клетки сердца заменяются жировыми клетками», — предположил собеседник издания.

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