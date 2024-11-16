Baza: за рулем дрифтующей БМВ, сбившей людей в Одинцово, мог находиться блогер Гаджиев

Дагестанский блогер Гаджи Гаджиев может быть причастным к ДТП с толпой людей на собрании дрифтеров в Одинцово, сообщила Baza.

По информации источника, накануне вечером дрифтующая BMW сбила женщину с коляской на собрании дрифтеров в подмосковном городе. Отмечалось, что водитель иномарки не рассчитал траекторию и въехал в толпу собравшихся боком.

Как пишет Baza, за рулем белой BMW мог находиться известный автоблогер Гаджиев. По данным Telegram-канала, машина разгонялась по платной дороге в Одинцово и в какой-то момент не справилась с управлением и врезалась в толпу.

В результате происшествия пострадали женщина с ребенком, стоявшие в первом ряду, а также мужчина. Их увезла скорая помощь.

Отмечается, что год назад МВД Дагестана уже проверяло Гаджиева по факту опасной езды. Как сам рассказывал блогер, ему грозило лишение водительских прав. Также на него составили шесть административных протоколов.

В одном из видео блогер Гаджиев призвал других водителей не повторять его ошибок. Несмотря на это, его не раз замечали на улицах Москвы, где он продолжил заниматься дрифтом.

По данным Baza, белая BMW, сбившая людей, принадлежит другому известному автоблогеру Георгию Ерохину (Гоша2048).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 19-летнего юношу, устроившего массовое ДТП в Балашихе.