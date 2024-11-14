В Подмосковье задержали 19-летнего юношу, устроившего массовое ДТП в Балашихе

Сотрудники подмосковной полиции задержали 19-летнего молодого человека, который устроил массовую дорожную аварию в Балашихе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на Советской улице вечером 11 ноября. На участке дороги столкнулись три легковушки и два микроавтобуса. После аварии виновник ДТП — водитель автомобиля каршеринга — скрылся с места происшествия, бросив машину.

Личность нарушителя установили. Им оказался житель Новгородской области в возрасте 19 лет. Юношу привлекли к административной ответственности.