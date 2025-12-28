«Бей своих, чтобы чужие боялись»: травмированный Лукашенко ответил на инцидент во время хоккейного матча

Белорусский президент Александр Лукашенко стал участником неожиданного инцидента во время традиционного предновогоднего хоккейного матча, пишет RG .

27 декабря в Минске глава государства вышел на лед в составе своей команды в игре против сборной Брестской области. В одном из игровых эпизодов Лукашенко, двигаясь по площадке, столкнулся с партнером по команде — экс-игроком национальной сборной Ярославом Чуприсом, который катился спиной вперед. В результате столкновения президент потерял равновесие и упал на лед.

Момент падения был заснят на видео и мгновенно разошелся по социальным сетям, вызвав оживленное обсуждение. На кадрах видно, что Ярослав Чуприс, осознав произошедшее, немедленно подскочил и помог Александру Лукашенко подняться.

Сам белорусский лидер не увидел в ситуации проблемы. Он напомнил, что хоккей — это непростой спорт, где может упасть каждый.

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре», — сказал Александр Лукашенко телеканалу RT.

Сам матч, проходящий в ветеранском любительском формате, где не приняты силовые приемы и мощные броски, продолжился без дальнейших эксцессов и завершился боевой ничьей со счётом 5:5.

Инцидент не имел последствий для здоровья президента и остался в рамках игрового момента, который, однако, благодаря современным технологиям, получил широкое распростанение и обсуждения.

