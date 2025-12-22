Лес «Орешника»: Лукашенко раскрыл подробности размещения российских комплексов в Белоруссии

На территории Белоруссии развернут не более десяти российских ракетных комплексов «Орешник». Такое предельное количество назвал президент республики Александр Лукашенко, комментируя вопросы оборонной интеграции. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подтвердил, что один из комплексов уже несет боевое дежурство. При этом Лукашенко опроверг слухи о его дислокации в Слуцке, не уточнив реальное местоположение. Важным аспектом он назвал совместное производство: по словам президента, «Орешник» наполовину создан на белорусских предприятиях, что подчеркивает технологическое единство двух стран.

Ограничение количества до десяти установок указывает на сбалансированный подход Минска к усилению обороноспособности. Речь не идет о массовом размещении, а о точечном усилении, которое не нарушает региональный баланс, но повышает возможности противовоздушной и противоракетной обороны. Такая мера согласуется с общей линией на углубление военно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства, но с сохранением стратегической самостоятельности Белоруссии.

Заявление прозвучало на фоне работы Всебелорусского народного собрания, где вопросы безопасности находятся среди ключевых. Развертывание современных российских систем ПВО рассматривается как ответ на изменение военно-политической обстановки в Восточной Европе.

