Белорус Протас научил вратаря «Вашингтона» русским ругательствам

Причем занимается с ним не капитан команды россиянин Александр Овечкин, а другой русскоговорящий игрок команды — белорус Алексей Протас.

«Протас начал давать мне небольшие уроки, когда есть возможность. Отдельные слова. Честно говоря, пока я даже не запоминаю, что учил. Разве что ругательства», — поделился Томпсон.

«Вашингтон» набрал 26 очков в 23 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. Алексей Протас записал на свой счет 14 (6+8) очков, у Александра Овечкина 21 (10+11) балл. Лучшим бомбардиром «Кэпиталз» на данный момент является нападающий Том Уилсон с 23 (12+11) очками.

