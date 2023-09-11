Белоруска Соболенко стала первой ракеткой мира

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг. На его вершину взошла финалистка Открытого чемпионата США Арина Соболенко из Белоруссии.

Соболенко оттеснила с первой строчки польку Игу Швентек, которая находилась во главе рейтинга 75 недель подряд.

На третью строчку поднялась чемпионка US Open Кори Гауфф из США.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, улучшившая свою позицию на два пункта. Теперь она 12-я ракетка мира. В первой двадцатке еще три россиянки – Людмила Самсонова (17), Вероника Кудерметова (18), Екатерина Алксандрова (19).