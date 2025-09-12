Белорусский певец обратился к россиянам с «плохими новостями»

Поклонники Тимы Белорусских в Екатеринбурге не дождутся встречи с кумиром в запланированную дату. Концерт артиста, который должен был состояться 25 сентября в концерт-холле «Свобода», отменен. Об этом артист написал в своем телеграм-канале.

Исполнитель хита «Мокрые кроссы» обратился к поклонникам с «плохими новостями», сообщив об отмене концерта. Также он выразил искренние сожаления по поводу сорвавшегося выступления. Певец отметил, что очень ждал концерта в Екатеринбурге и с большим сожалением вынужден сообщить об отмене, подчеркнув, что ничего не может сделать в сложившейся ситуации. Белорусских пообещал своим поклонникам, особенно тем, кто приехал из других городов, обязательно придумать способ их «подбодрить».

Организаторы предлагают зрителям, купившим билеты, вернуть их по месту приобретения. Также есть возможность сохранить билеты и воспользоваться ими на будущем концерте Тимы Белорусских, о дате которого артист пообещал сообщить в ближайшее время. Подобная ситуация с отменой концертов коснулась и других городов, в частности Краснодара, Новосибирска и Красноярска.

