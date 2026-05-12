Сын актера Краско не стал раскрывать, кому достанется его дача под Петербургом

Народный артист России Иван Краско, которого миллионы зрителей знают по десяткам ролей в театре и кино, ушел из жизни в 2025 году в 94 года. Спустя более чем полгода после этой потери его младший сын Федор впервые решил приоткрыть завесу над тем, как семья справляется с разделом наследства, сообщает MK.RU. Главный объект споров — дача в знаменитом садоводческом товариществе «Культура» под Петербургом, где когда-то участки были у многих звезд советского экрана: Михаила Боярского, Людмилы Сенчиной, Нины Ургант. Сам Краско, по словам сына, лично строил этот дом, обшивал стены вагонкой и мастерил мебель, вкладывая в него душу.

Однако, как выяснилось, процесс раздела наследства еще далек от завершения. Федор Краско сообщил, что нотариус не закончил работу и окончательные итоги пока не подведены. На прямой вопрос о том, кому же достанется дача, он ответил уклончиво, назвав эту информацию конфиденциальной, и добавил, что дом принадлежит семье.

Ранее в СМИ уже появлялось имя вероятной наследницы — дочери актера Юлии. Однако Федор подчеркнул, что память об отце для них гораздо важнее любых материальных вопросов и дача продолжает радовать родных, независимо от того, кто станет ее официальным владельцем.

При жизни у Краско, как отмечают близкие, было не так много имущества: квартира на Фонтанке, участок земли в Вартемягах с недостроенной баней и та самая дача в «Культуре». Теперь все это предстоит разделить между наследниками.

