В Подмосковье подали более 10 тыс. заявок на получение разрешения на земельные работы

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 10 тыс. заявлений на получение ордера на право производства земельных работ, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Строительство», она доступна индивидуальным предпринимателям, физическим и юридическим лицам. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

Ордер нужно получать при проведении любых видов земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 см, его выдают на определенное время. При необходимости его можно продлить.

