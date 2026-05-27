Бенни Бланко назвал рацион Селены Гомес «диетой пятилетнего ребенка»

Продюсер Бенни Бланко, возлюбленный певицы Селены Гомес, поделился подробностями ее пищевых привычек, пишет Super. И, судя по его словам, рацион Селены далек от идеалов здорового питания.

Бланко назвал питание возлюбленной «диетой пятилетнего ребенка». Оказывается, певица практически не ест овощи и фрукты, а ее завтрак запросто может состоять из бургеров и картофеля фри из фастфуда.

Стоит отметить, что Бенни раскрыл необычные привычки Селены в подкасте с Гвинет Пэлтроу. Актриса, которая построила целую «велнес-империю» на здоровом образе жизни, с юмором отреагировала на такие признания. Она пошутила, что в ее системе такое меню не приветствуется, но тут же добавила, что и сама стала менее строгой к своему рациону.

Кстати, это не единственное откровение, касающееся отношений Бланко и Гомес. Ранее певица рассказывала, что Бенни помогает ей справляться с «моментами мании», которые являются частью ее биполярного расстройства.

