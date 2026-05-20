Раскрыт секрет пляжной красоты Дуа Липы: минимум макияжа, максимум естественности

Британский певица Дуа Липа, чьи песни собирают миллиарды просмотров, а образы тиражируют миллионы девушек по всему миру, имеет еще одну ипостась. Ее называют иконой современной пляжной эстетики. И дело здесь не в дорогих купальниках или идеальных параметрах. Главное — подход, пишет Womanhit.ru.

Звезда редко появляется на курортных фото с тяжелым макияжем или замысловатыми укладками. Ее кожа сияет, волосы выглядят живыми и слегка небрежными, а улыбка кажется совершенно искренней. Как ей это удается? Дуа не раз делилась лайфхаками, которые можно смело брать на заметку.

Сияющая кожа вместо плотного тона. Вместо тяжелых тональных средств певица использует легкие флюиды, SPF-защиту и кремовые текстуры. Она уверена: увлажнение и подготовка кожи важнее, чем количество декоративной косметики. А отпуск — лучшее время, чтобы дать лицу отдохнуть от плотных текстур и тонов.

Живые волосы без лака и мусса. На пляже Дуа не заморачивается с укладкой. Солевые спреи, немного масла — и локоны обретают естественную текстуру и подвижность. Им не нужна сильная фиксация, важнее блеск и здоровый вид.

Акцент на свежий вид, а не на глаза. Вместо сложного макияжа глаз Дуа использует бронзер и теплые румяна. Они придают лицу отдохнувший вид, словно после хорошего сна, а не долгого перелета. К тому же в жару тональный крем и тени могут «поплыть», а легкий румянец останется на месте.

Бронзированное тело для вечернего выхода. Для создания эффекта сияющей кожи певица использует бронзирующие масла и лосьоны. Они выравнивают тон, придают гладкость и особенно красиво смотрятся вечером на пляжной вечеринке.

Купальники — только минимализм. Никаких сложных фасонов, рюшей или вырезов. Только простые формы, тонкие бретели, чистые линии. По мнению Дуа, лаконичные модели смотрятся выигрышнее. А цветовая гамма — шоколадные, сливочные, красные, черные и оливковые оттенки — одинаково подходит и загорелой, и бледной коже.

Главный секрет, который не купить в магазине, — это уверенность в себе. Дуа Липа доказывает: пляжная красота не требует жертв. Достаточно любить свое тело, ухаживать за ним, но без фанатизма, и помнить, что естественность всегда в моде.

