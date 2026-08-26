Колосков высказался о возможном наказании для тренера «Балтики» Талалаева

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с ТАСС высказался о возможном наказании для главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, который в ходе матча пятого тура РПЛ с «Рубином» (1:1) продемонстрировал неприличный жест.

После забитого, но затем отмененного из-за офсайда гола «Балтики» Талалаев ладонью постучал по кулаку и пальцами указывал на трибуны. Позже тренер заявил, что так он сигнализировал своему руководству, что «Балтика» не проиграет в этом матче.

«Все зависит от того, что записывает делегат матча, как он там сформулировал, если вообще обратил внимание. Талалаев уже прошел все перечни наказаний, которые есть у нас, поэтому его ничем не удивить», — сказал Колосков.

Андрей Талалаев в минувшем сезоне получал дисквалификации после матчей против ЦСКА и «Спартака». КДК РФС уже пригласил тренера «Балтики» на заседание, которое пройдет в четверг, 27 августа.